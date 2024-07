Jogos Olímpicos: Rebeca Andrade viraliza por problema de visão

A ginasta brasileira Rebeca Andrade brilhou mais uma vez e conquistou sua primeira medalha nos Jogos de Paris, sua terceira na história olímpica. Nesta terça-feira (30), a atleta levou o bronze na final por equipes. Porém, sua dificuldade para enxergar suas notas voltou a ser assunto nas redes sociais.

O problema foi identificado na Olimpíada de Tóquio, em 2021. A ginasta não conseguia ler os destaques no telão do ginásio e acabou diagnosticada com miopia e astigmatismo nos dois olhos (com grau acima de 2). Apesar disso, Rebeca já revelou que dispensa o uso das lentes de contato, mesmo com dificuldade para enxergar os aparelhos.

“Não gosto de usar as lentes, porque fico com medo de cair magnésio nos olhos e me atrapalhar. Não enxergo (a trave, aparelho que tem só 10 centímetros de largura). Vou no feeling”, disse ao programa ‘Ça Va Paris’, do SporTV.