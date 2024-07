Henrique, ex-Vasco e Lyon, é reprovado em exames médicos no Nantes

Lateral está livre no mercado e ainda não definiu seu futuro no ano e pode, inclusive, receber propostas de clubes brasileiros

O lateral-esquerdo Henrique, de 30 anos, ex-Vasco e Lyon, esteve próximo de acertar com o Nantes, porém foi reprovado nos exames médicos. Assim, o jogador, que está livre no mercado, trocaria de clube na França, mas não conseguiu acertar com seu novo destino na próxima temporada.

No entanto, o departamento médico do Nantes não divulgou o problema médico que impediu que a negociação se concretizasse. Ele, portanto, seguirá livre no mercado e pode, inclusive, receber ofertas do futebol brasileiro.

Revelado nas divisões de base do Vasco, atuou no clube carioca entre 2013 e 2020. Em seguida, acertou com o Lyon, por indicação de Juninho Pernambucano. Nesses três anos, teve algumas lesões, assim como marcou um gol e deu duas assistências em 45 partidas.