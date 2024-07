Guilherme Lopes projeta primeiro desafio do RB Bragantino na Copa do Brasil

Lateral garante foco do Massa Bruta para trazer a vantagem para Bragança Paulista, no duelo de ida das oitavas de final da competição

Nesta quarta-feira (31), Guilherme Lopes estará à disposição para um importantíssimo confronto do Red Bull Bragantino. A equipe enfrenta o Athletico-PR pelo primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O lateral destacou o foco da equipe e as boas expectativas para garantir a vantagem no primeiro confronto do mata-mata.