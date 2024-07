Grêmio estuda proposta para adquirir Soteldo em definitivo

Vínculo de empréstimo entre o clube gaúcho e o Santos encerra no fim deste ano; jogador venezuelano é um dos destaques do Imortal na temporada

O Grêmio estuda a melhor forma de apresentar uma proposta ao Santos para comprar Soteldo. O clube gaúcho pretende, inicialmente, oferecer 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 milhões) para adquirir o meia-atacante em definitivo. O acordo de empréstimo entre os clubes expira no fim deste ano.

De olho na possibilidade de injetar dinheiro nos cofres, tendo em vista a escassez de recursos financeiros na temporada em que disputa a Série B, o clube paulista deve facilitar as tratativas. Além disso, o técnico Fábio Carille não tem interesse em contar com o venezuelano no elenco.

Uma oferta formal, de acordo com informações da ESPN, só deverá ser realizada em uma data mais próxima da reta final do contrato, que expira em dezembro.