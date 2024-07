Fluminense tem bom retrospecto contra o Juventude pela Copa do Brasil

“Todos os confrontos da Copa do Brasil são muito difíceis. É uma Copa, todas as copas são difíceis. Mata-mata reflete muito o momento. Jogar em Caxias é bem difícil, Juventude tá arrumado, muito bem no Brasileiro. Trabalhar para seguir adiante e depois passar para as quartas de final”, analisou o presidente Mário Bittencourt, na época do sorteio.

Depois das três vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta suas atenções para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Assim, o Tricolor mede forças com o Juventude, nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, no jogo de ida.

Relembre os confrontos

As equipes já se enfrentaram em seis jogos pela Copa do Brasil, em três edições diferentes. A primeira delas aconteceu em 1999, quando a equipe gaúcha conquistou seu primeiro e único título do torneio, sobre o Botafogo, no Maracanã. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 3 a 1, no Rio de Janeiro, enquanto sofreu uma goleada por 6 a 0 em Caxias do Sul, pela segunda fase.

Em 2002, o Juventude fez o primeiro jogo em casa e empatou por 1 a 1. Na volta, no Maracanã, novamente a igualdade seguia no placar, porém Júlio César, de pênalti, carimbou a classificação do Fluminense, nos acréscimos, pelas oitavas.

Dois anos depois, o último duelo entre as equipes pela Copa do Brasil aconteceu. No Alfredo Jaconi, a partida terminou tudo igual, em 2 a 2. O Tricolor, porém, garantiu a classificação ao vencer por 2 a 1, com mais um gol nos acréscimos, desta vez marcado por Alanzinho, pela segunda fase.