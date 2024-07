Erick sofre com concorrência e ainda busca minutos com Zubeldía

Atacante vem ganhando minutos nas últimas partidas, mas ainda não é prioridade no setor ofensivo do São Paulo

O atacante Erick ainda busca ganhar mais espaço com o técnico Luis Zubeldía. Na derrota para o Fortaleza por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão, no Castelão, ele atuou nos 20 minutos finais do embate e mostrou que pode ser uma opção para o treinador. Contudo, o jogador sabe que sofre com a grande concorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Erick costuma atuar mais pelo lado direito do ataque, lugar onde atualmente Lucas Moura é titular. O camisa 7 é dono absoluto do setor, capitão do time em algumas ocasiões e craque da equipe. Para reserva, Zubeldía ainda conta com Wellington Rato e André Silva, que também pode atuar pelas beiradas. Assim, Erick aparece como uma das últimas opções. Lembrando que o jovem Willian Gomes também briga por esta vaga.