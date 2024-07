Endrick faz golaços em treino do Real Madrid, e posa com Roberto Carlos

O atacante Endrick, recém-chegado ao Real Madrid, foi um dos destaques do treino da equipe espanhola nos Estados Unidos, onde realiza sua pré-temporada. Ao final do treinamento, o jogador postou uma imagem com o ex lateral-esquerdo, Roberto Carlos, considerada uma lenda no clube merengue.

Endrick, aliás, marcou golaços no treinamento, mas sofreu com a marcação do zagueiro alemão Rudiger. O incidente, que envolveu uma trombada entre os dois, gerou repercussão na imprensa internacional.

