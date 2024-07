Cruzeiro tem série de pendurados para jogo contra o Fortaleza

O técnico Fernando Seabra comemora o momento do time. O Cruzeiro atualmente briga no topo da tabela, está na quinta colocação, com 35 pontos. No entanto, tem um motivo de preocupação. No total, a Raposa tem oito jogadores pendurados na partida contra o Fortaleza, nesta segunda-feira (5), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O grande problema é que quatro dos oito atletas são titulares absolutos. E depois de enfrentar o Leão do Pici, o jogo seguinte do Cruzeiro será justamente o clássico contra o Atlético, duelo que será no sábado (10), no Mineirão, também pelo Campeonato Brasileiro.