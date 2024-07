Couto Pereira deve receber Grêmio x Corinthians pela Copa do Brasil

Tricolor Gaúcho tem acordo encaminhado com o Coritiba para receber o duelo de volta da competição, no estádio do Coxa Crédito: Jogada 10

O Couto Pereira deve ser o palco do duelo de volta entre Grêmio e Corinthians, na próxima quarta-feira (7), às 21h30, pela Copa do Brasil. A CBF ainda não confirmou o local, mas o Tricolor Gaúcho já tem um acordo encaminhado com o Coritiba para que o embate aconteça na capital paranaense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar do acordo encaminhado, Coritiba e Grêmio ainda não assinaram o contrato confirmando o ”empréstimo” do Couto Pereira. Por isso, a CBF ainda não confirma o local. O mesmo movimento deve acontecer no duelo do Imortal contra o Fluminense, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que acontece no dia 13 de agosto.