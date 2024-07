Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão eliminou Cianorte-PR, São Bernardo e América-RN, antes das oitavas de final e tenta manter aproveitar a força da sua torcida para abrir vantagem no duelo. Já o Tricolor Gaúcho superou o Operário-PR na última fase após vencer por 3 x 1 em Caxias do Sul e tenta surpreender em São Paulo. Recentemente, as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão e empataram em 2 a 2.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e Amazon Prime Video

Como chega o Corinthians

Para o duelo contra o Grêmio, o técnico Ramón Diaz não tem desfalques por lesão ou suspensão. Assim, poderá escalar força máxima na Neo Química Arena. Desta forma, Alex Santana será mantido no meio de campo e Gustavo Henrique pode ganhar nova chance no sistema defensivo. Desde a chegada do novo treinador, o Corinthians conseguiu duas vitórias, contra Criciúma e Bahia, um empate, com o próprio Grêmio, e uma derrota diante do Atlético-MG. Por fim, o novo momento vivido pela equipe animou o torcedor que promete casa cheia para o embate.