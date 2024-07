Champions: Terceira pré-eliminatória será definida nesta quarta-feira

A bola volta a rolar em jogos decisivos na fase preliminar da Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (31), sete partidas movimentam os duelos de volta da Segunda pré-eliminatória da principal competição de clubes do planeta. Dentre os times mais tradicionais que aparecem na briga estão: Dínamo de Kiev (Ucrânia), Midtjylland (Dinamarca), PAOK (Grécia) e Maccabi Tel-Aviv (Israel).

Rigas FS, da Letônia, e Bodo/Glimt, da Noruega, abrem os duelos da volta nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), em duelo onde os noruegueses estão com a classificação encaminhada. Isto porque, na partida de ida, a equipe aproveitou o mando de campo e venceu por 4 a 0.

Os jogos mais equilibrados, que estão em aberto, ficam por conta de Maccabi Tel-Aviv x FCSB, que empataram por 1 a 1 na partida de ida, enquanto Borac x PAOK encerram os duelos desta quarta-feira, em confronto no qual os gregos contam com a vantagem do empate para avançar.