Champions: Fenerbahçe bate Lugano e vai à Terceira pré-eliminatória

O Fenerbahçe, comandado pelo técnico José Mourinho, teve que suar bastante para garantir a classificação para Terceira pré-eliminatória da Champions. Os turcos viram o Lugano, da Suíça, abrir o placar com Hadj Mahmoud, mas conseguiram virar o jogo no segundo tempo com gols de Edin Dzeko e Sebastian Szymanski para assegurar a vitória por 2 a 1 nesta terça-feira (30). Dessa maneira, a equipe segue viva na principal competição de clubes do planeta e avança com placar agregado de 6 a 4.

O Fenerbahçe agora começa a se preparar para enfrentar o Lille, da França, na Terceira pré-eliminatória da Champions, a última dos playoffs antes da fase de grupos da competição.

Além disso, clubes como RB Salzburg (Áustria), Lille (França), Rangers (Escócia), Slavia Praha (República Tcheca), Union Saint-Gilloise (Bélgica) e Twente (Holanda) já estão classificados para a Terceira pré-eliminatória.