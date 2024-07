CBF divulga reagendamento de dois jogos do Inter pela Série A

Partidas do Colorado diante da Raposa e do Ju precisaram ser adiadas e são válidas pela 5ª e 6ª rodadas do Campeonato Brasileiro

O Inter tomou conhecimento do reagendamento de dois dos seus compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a CBF divulgou, nesta terça-feira (30), as novas datas dos jogos contra Cruzeiro e Juventude. Houve necessidade do adiamento dos embates por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande de Sul. Os dois jogos são válidos pela quinta e sexta rodadas da Série A, respectivamente.

A partida contra o Ju, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, vai ocorrer no Beira-Rio, às 19h30, no dia 14 de agosto. Vale relembrar que a equipe do interior gaúcho foi algoz do Colorado na temporada em duas oportunidades. Isso porque provocou suas eliminações na semifinal do Campeonato Gaúcho e e na terceira fase da Copa do Brasil. Já o duelo com o Cruzeiro pela sexta rodada da Série A ocorrerá no Mineirão, às 19h30, no dia 28 de agosto.