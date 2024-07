Campeão do mundo em 1981, Leandro assume cargo no Flamengo

Leandro, um dos maiores ídolos do Flamengo, está de volta ao clube carioca. O ex-jogador, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1981, aceitou o convite do presidente Rodolfo Landim e será o embaixador dos Consulados e Embaixadas.

“Eu só tenho agradecimentos ao Landim e a toda sua diretoria. Já me presentearam com dois Mundiais que pude acompanhar, inúmeros outros jogos e agora com essa grande responsabilidade. Esse título de embaixador é muito chique. É de muita responsabilidade, mas é ao mesmo tempo prazeroso demais, uma honra representar o Flamengo onde estiver, como sempre apoiei, passando meu apoio e minha torcida. Obrigado por tudo, nosso presidente mais vencedor”, agradeceu Leandro.