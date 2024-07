Calleri analisa saída de James do São Paulo: ‘Um dos maiores com quem joguei’

Atacante argentino foi decisivo no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Goiás, mas lamenta saída de meia colombiano do tricolor Crédito: Jogada 10

O São Paulo venceu o Goiás pelo placar de 2 a 0, no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, no Morumbi. Os atacantes Luciano e Calleri fizeram os gols da partida, que aconteceu nesta terça-feira (30). Contudo, na entrevista ao sair do campo, o assunto foi novamente James Rodríguez, que acertou sua saída do tricolor. Assim, o argentino Calleri falou sobre o agora ex-companheiro de São Paulo.

"Eu amo James Rodríguez. Como ele joga. Mas a gente não conseguiu que ele encaixasse no São Paulo. Ele é um craque, jogou no Real Madrid, foi eleito há poucos dias o melhor da Copa América e é um dos maiores jogadores com os quais já joguei", disse o atacante na saída de campo.