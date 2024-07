Brasil x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (31), em partida que irá definir o seu destino nos Jogos de Paris. A equipe do técnico Arthur Elias encara a Espanha às 12h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo C. O confronto será no Stade Bordeaux-Atlantique, em Bordeaux.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil é o terceiro colocado do seu grupo, com três pontos (empatado com o Japão, que ocupa a segunda posição). Se vencer, precisará torcer por tropeço da seleção japonesa, que encara a Nigéria, por conta do saldo de gols. Mas, se empatar, termina a fase de grupos em segundo lugar ou como uma das melhores terceiras colocadas.