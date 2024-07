Brasil, com Rebeca e base do Flamengo, é bronze na ginástica por equipes

Nossa estrela com salto fenomenal no finzinho, garante a medalha. Flavia Saraiva, Jade e Lorrane, além de Juliana Soares fizeram história Crédito: Jogada 10

Festa dos atletas do Flamengo na final por equipes da ginastica feminina nos Jogos Olímpicos. Afinal, a seleção que conta com as rubro-negras Rebeca Andrade, Flavio Saraiva, Lorrane dos Santos e Jade Barbosa, além da paranaense Julia Soares, conquistou a nesta terça-feira (30/7) a medalha de bronze. Mas o pódio só veio, na raça: na última rotação, no último salto, de Rebeca Andrade. A estrela conseguiu 15,100 e fez o time, que entrou na reta final em sexto lugar, pular para o terceiro. Porém, como na ginástica há uma rotação de aparelhos, o Brasil encerrou a participação primeiramente. Dessa forma, apenas confirmou a medalha ao fim da rotação da Inglaterra. Uma conquista histórica, que teve até sangue. Afinal, Flavinha se machucou no aquecimento e competiu com o olho direito inchado e sutura no supercílio. E, também, superação, já que Julia Soares caiu na trave. O ouro foi dos Estados Unidos, com novo show do mito Simone Biles e pontuação de 171,296. A prata ficou da Itália, com 165,494. O Brasil fechou com 164,497 e o quarto lugar foi da Grã-Bretanha (afinal, Inglatera, Gales, Escócia e Irlanda do Norte competem juntas), com 164,263.

Estrela maior Rebeca Andrade foi o grande destaque, já que além do notão no salto, teve as melhores notas da equipe nos outros três aparelhos. Vale citar que Rebeca e Flavinha competiram nos quatro aparelhos. Julia na trave e solo; Lorrane apenas nas barras; e Jade apenas no salto. Sangue de Flavinha e queda de Julia Soares No início, um susto: Flávia Saraiva, no aquecimento, as barras sofreu queda no aquecimento abriu o supercílio direito. Fez um curativo e foi à briga. Mas o Brasil começou longe do pódio, já que as duas primeiras rotações foram nas barras paralelas e na trave, exatamente as mais fracas das brasileiras. Para dificultar, Julia Soares, na sua especialidade, teve queda na trave e com a pontuação baixa. O Brasil ficava longe do Top3. Entretanto, depois do solo, a boa pontuação fez a equipe brasileira entrar em sexto, com 122,131 para o salto. Barras

Lorrane 13,0

Flávia 13,666

Rebeca 14,533

Trave

Julia Soares (que teve uma queda) – 12,400

Flavia 13.433

Rebeca – 14,133

Solo

Julia Soares – 13,233

Flavia – 13,533

Rebeca – 14,200