Botafogo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Duelo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil e previsão de jogo duro no Niltão. Christian está na narração

Nesta terça-feira (30/7), o Botafogo pega o Bahia, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília) pela ida as oitavas de final da Copa do Brasil. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 20h (de Brasília), com um esquenta que te colocará dentro do jogo. Christian Rafael estará no comando da Jornada Esportiva e, também, na narração assim que a bola rolar.

Esta Jornada Esportiva da Voz do Esporte tem João Miguel Lotufo com s reportagens e Pedro Rogoni conta com os comentários e Figueiredo Júnior e as reportagens de Fábio Lázaro. Para acompanhar esta partida, basta clicar na arte acima a pártir das 20h.