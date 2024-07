Atlético x Palmeiras: Hulk, Paulinho e Sérgio Coelho serão julgados por incidentes

Jogadores, clube e dirigente foram denunciados pela Procuradoria do STJD e julgamento será dia cinco de agosto no Rio de Janeiro

O Atlético corre risco de perder seus principais jogadores, Hulk e Paulinho, além do presidente do Galo, Sérgio Coelho, que pode sofrer punições devido aos incidentes na derrota para o Palmeiras, em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva denunciou os envolvidos, e eles serão julgados no dia cinco de agosto, no Rio de Janeiro. A motivação das reclamações partiu de Hulk, após receber dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja mais: Com novidades, Gabriel Milito prepara Atlético para enfrentar o CRB, na Copa do Brasil