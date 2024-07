Athletico-PR x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, em Curitiba, na partida de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil

Além disso, o técnico Martín Varini poupou alguns jogadores na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá no último domingo (28), e deve ter todo o elenco à disposição para este primeiro compromisso diante do Bragantino.

O Furacão começa a disputa por uma vaga nas quartas de final diante de seus torcedores e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para abrir vantagem diante dos paulistas. Ao mesmo tempo, o Athletico vive um bom momento e vem de duas vitórias consecutivas em casa, inclusiva, com a confirmação nas oitavas da Sul-Americana.

Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h (de Brasília), em partida válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola na Ligga Arena, em Curitiba, e abre a decisão de olho em uma vaga nas quartas de final.

Como chega o Red Bull Bragantino

Por outro lado, o clube de Bragança Paulista atravessa uma fase de altos e baixos. Isto porque o time conseguiu a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana diante do Barcelona de Guayaquil, mas vem de uma derrota em casa para o Fluminense, no Brasileirão, onde perdeu três dos últimos quatro jogos.

Além disso, o técnico Pedro Caixinha terá problemas para escalar a equipe nesta quarta-feira. Jadsom, em transição física, Juninho Capixaba, com dores, e Eduardo Sasha, com lesão na coxa, vão desfalcar o time. No entanto, Cleiton e Pedro Henrique cumpriram suspensão e voltam a ser relacionados.

