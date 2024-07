Arthur Elias rebate crítica de ex-jogadora dos Estados Unidos: ‘Foi um pouco infeliz’

Na véspera da partida da Seleção Brasileira contra a Espanha, pela terceira rodada do Grupo C da Olimpíada, o técnico Arthur Elias, em resposta à crítica da ex-jogadora norte-americana Heather O’Reilly, falou sobre o seu papel como líder da equipe.

“Eu entendo que as pessoas que estão envolvidas diretamente no campo, atletas, treinadores, eles precisam expressar essas emoções que o público quer do futebol. E quando isso não acontece as críticas vêm porque o público não tem aquilo que espera, a emoção que é vivida dentro do campo. Sempre vivi todas as minhas emoções intensamente com muito respeito e carinho com todas as minhas jogadoras e sabendo o que eu represento enquanto líder da equipe”, afirmou.