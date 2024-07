Argentina vence Ucrânia e avança às quartas de final das Olimpíadas de Paris

Com a vitória do Marrocos sobre o Iraque, a Albiceleste avançou de fase na segunda colocação do Grupo B dos Jogos Olímpicos

A vitória por 2 a 0 sobre a Ucrânia, segunda da Argentina nesta fase dos Jogos Olímpicos de Paris, confirmou a classificação da Albiceleste para as quartas de final do torneio. A seleção sul-americana, no entanto, avançou em segundo lugar do Grupo B, visto que o Marrocos superou o Iraque por 3 a 0. Com a derrota, os ucranianos se despediram desta edição das Olimpíadas.

Segunda colocada no Grupo B, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota), a Argentina encara a França na próxima fase das Olimpíadas de Paris 2024. As seleções vão a campo na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Stade de Bordeaux.

Primeiro tempo

O calor condicionou bastante o ritmo do primeiro tempo entre Ucrânia e Argentina, em Lyon. Brigando por classificação no Grupo B das Olimpíadas de Paris, as seleções fizeram um primeiro tempo morno, mas com domínio sul-americano na posse de bola – que chegou a ser de 82% contra 18% dos ucranianos aos 21 minutos.