Yamal e Nico Willians curtem férias juntos e ‘lideram dança’ em Marbella

Lamine Yamal e Nico Willians aproveitaram as férias para mostrar que o entrosamento da dupla vai além das quatro linhas. As joias da Espanha estão curtindo a vida em Marbella, cidade no sul do país, e inclusive usando os pés para arriscar (??????) ‘passinhos’ de dança em boates do local.

Um vídeo da dupla espanhola viralizou nas redes sociais na noite do último domingo (28). Acompanhados por outros jovens, Yamal e Willians lideram passes de dança em cima de uma espécie de balcão da boate em Marbella. No registro capturado pelo Outlet Area, inclusive, é possível notar a euforia das pessoas envolvidas no momento proporcionado pela dupla.

