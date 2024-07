Vasco perde titular suspenso para próxima rodada do BR-24

Paulo Henrique levou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Cruz-Maltino diante do Red Bull Bragantino, no sábado (3 de agosto)

O Vasco já tem desfalque certo para a próxima rodada do Brasileirão-2024. Afinal, contra o Grêmio, o lateral-direito Paulo Henrique levou o terceiro cartão amarelo da série e cumprirá suspensão no sábado (3 de agosto), em jogo contra o Red Bull Bragantino pela 21ª rodada do torneio.

Assim, Puma Rodríguez e Robert Rojas lutam pela vaga do jogador. Antes, porém, o Vasco enfrenta o Atlético-GO, nesta quarta (31), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A suspensão de Paulo Henrique não vale para este jogo, bom salientar, por se tratar de competições diferentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Rafael Paiva culpa gramado por derrota do Vasco: ‘Jogo atípico’