Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo contra Bragantino em 6h30

São Januário vai ferver no sábado (3 de agosto), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão; antes, Cruz-Maltino joga pela Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

A torcida do Vasco precisou de pouco mais de 6h30 para esgotar os ingressos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que ocorre no sábado (3 de agosto), em São Januário. O próprio clube, através das redes sociais, deu a informação. As vendas começaram às 10h (de Brasília) desta segunda-feira (29), dia seguinte ao revés diante do Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão. Como o plano de sócios do Vasco privilegia as categorias mais caras, somente "Estatutários" e "Dinamite Eterno" podiam comprar nesta primeira onda. Depois, a cada hora cheia novos planos poderiam efetuar a compra.