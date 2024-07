Sauer, do Botafogo, é oferecido ao Santos

Sem espaço no Botafogo, o meia-atacante Sauer pode parar no Santos, time que atualmente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é Rádio Metropolitana Litoral de Santos.

Fora dos planos do Botafogo, Sauer deve ser emprestado novamente. O clube carioca, então, procura interessados neste segundo semestre. Um deles seria, portanto, o Peixe. O contrato do jogador com o Glorioso vai até o fim de 2025. De acordo com a Rádio Tupi, ele também recebeu sondagens do mundo árabe.

Recentemente, Sauer regressou de empréstimo do Rizespor, da Turquia, onde teve um desempenho bem aquém das expectativas. O jogador disputou 34 jogos no futebol otomano, marcou um gol e deu uma assistência.