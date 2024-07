São Paulo deve ter time completo contra o Goiás

Em duelo pela Copa do Brasil, São Paulo terá o retorno de Luciano, Arboleda, Ferreira e Lucas Moura ao time titular

O técnico Luis Zubeldía deve ter força máxima à disposição para o duelo contra o Goiás, nesta terça-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no Morumbis.

Dessa maneira, Luciano, Arboleda e Ferreira, que ficaram no banco de reservas contra o Fortaleza, voltam ao time. Junto a eles retorna Lucas Moura, que cumpriu suspensão no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que Alisson e Pablo Maia, em recuperação de lesões grave, estão fora de combate.