São Paulo desiste de contratar Maurício Lemos, do Atlético-MG

Zagueiro uruguaio seria a reposição no São Paulo para Diego Costa, que foi negociado com o Krasnodar, da Rússia

O São Paulo desistiu da contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, do Atlético-MG. Os clubes tinham tudo acertado para o empréstimo, no entanto o jogador não entrou em acordo financeiro com os mineiros, o que fez o Tricolor sair do negócio.

De acordo com o Galo, foi o defensor que não aceitou os valores oferecidos pelo São Paulo. O clube mineiro afirmou ainda que não há pendência financeira com Maurício Lemos, segundo o ‘ge’.