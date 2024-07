Santos negocia a contratação de centroavante brasileiro do Porto

Wendel Silva está na mira do Santos para a sequência da temporada. Ele chegaria por empréstimo, com valor de compra estipulado em contrato

Em busca de reforços para a sequência da Série B, o Santos negocia com o centroavante brasileiro Wendel Silva, do Porto, de Portugal. O jogador seria emprestado com valor de compra fixado ao fim do contrato, segundo o jornal “O Jogo”.

Dessa maneira, o Peixe está disposto a pagar 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões) pelo empréstimo, que seria abatido caso o clube venha a adquirir o atleta em definitivo.