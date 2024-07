Santos alcança marca expressiva de invencibilidade na Série B

No último domingo (28), o Santos empatou por 1 a 1 com o CRB, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B. O placar deixou a equipe de Fábio Carille na liderança isolada, com 33 pontos. Além disso, levou o Peixe a ampliar a sua maior série invicta na competição nacional: oito jogos.

O último revés do Santos ocorreu no dia 14 de junho. Na ocasião, o revés para o Operário-PR tirou a equipe do G4 e deixou o técnico Fábio Carille ameaçado de perder o emprego. Porém, ele resistiu e acabou bancado pela diretoria.