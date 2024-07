Rizek questiona reação de brasileiros após derrotas: ‘Fetiche absurdo’

Jornalista do SporTV fez uma publicação sobre a postura dos torcedores após derrotas de atletas do Brasil nos Jogos Olímpicos

O jornalista André Rizek, do “SporTV”, fez uma publicação em sua rede social no X (antigo Twitter) sobre a reação da torcida brasileira às derrotas. O apresentador questionou a postura dos brasileiros sobre culpar a arbitragem a cada revés e citou as manifestações durante os Jogos Olímpicos.

Em sua postagem, Rizek deu como exemplo as reações após as notas dadas para a ginástica no domingo (28), assim como a derrota de Rafaela Silva na disputa pelo bronze no judô, nesta segunda-feira (29).