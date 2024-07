Renato volta a criticar calendário exaustivo do Grêmio: ‘Não dá para recuperar os jogadores’

Técnico ainda exaltou atuação individual de Soteldo na vitória do Imortal sobre o Vasco, na Arena Condá, no último domingo (28)

Apesar disso, do momento de esperança o técnico Renato Gaúcho voltou a reclamar da maratona exaustiva de jogos que o Imortal enfrenta. A equipe disputa a Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Nestes dois últimos torneios, se encontra nas oitavas de final.

O Grêmio aproveitou a oportunidade de sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Afinal, conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na Arena Condá, no último domingo (28). Ainda contou com resultados que favoreceram para esta situação, como o triunfo do Athletico sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal.

“Hoje foi o quarto jogo do Grêmio em quatro estados diferentes, em quatro estádios diferentes e vamos para o quinto jogo, fora de casa, contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Hoje a gente viaja a noite toda e vai dormir lá pelas seis da manhã, não tem tempo para recuperar os jogadores e, na quarta-feira, temos mais uma final”, condenou o treinador do Imortal.

A delegação deixou a cidade de Chapecó ainda na madrugada, desta segunda-feira (29), e já desembarcou em São Paulo. O Tricolor Gaúcho vai novamente enfrentar o Corinthians, mas, desta vez, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (31). Posteriormente, viajará para Curitiba, pois terá embate com o Athletico, pela 21ª rodada da Série A, no próximo domingo (04).

‘O raio voltou’, indicou o técnico do Grêmio

O grande protagonista do Imortal no resultado positivo sobre o Vasco foi o atacante Soteldo. Assim, Renato exaltou o desempenho do venezuelano.