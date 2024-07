Real Madrid presenteia Mbappé com carro de mais de R$ 1 milhão; veja fotos

O veículo possui autonomia totalmente elétrica de 479 km e uma potência de 544 cavalos, com capacidade de atingir 100 km/h em 4,7 segundos. Além disso, o carro dispõe de “ambiente lounge de luxo no interior” e “experiência de cinema com Tela de Teatro” para os passageiros.

O carro faz conexão com o ‘My BMW App’ e pode, por exemplo, abrir e fechar as portas via smartphone. Ou seja, a porta do condutor abre automaticamente assim que o celular com ‘chave digital BMW Plus’ se aproxima do veículo. Para fechar, basta pressionar o pedal do freio.

