Rafael Paiva revela desconforto na coxa de Maicon, do Vasco

O zagueiro Maicon, substituído durante a derrota do Vasco para o Grêmio, no último domingo (28), será reavaliado ainda nesta segunda-feira (29) após sentir um desconforto na coxa direita. O próprio interino cruz-maltino, Rafael Paiva, revelou o problema do defensor, que saiu aos 26′ da etapa final do jogo em questão.

LEIA MAIS: Diretor do Vasco critica arbitragem contra o Grêmio: ‘Pré-condicionada’

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Perguntado sobre as mudanças efetuadas durante a partida, Paiva explicou a saída de Maicon, revelando o desconforto do jogador. Para o técnico, a sequência pesada de jogos. Afinal, ele atuou 90 minutos em 14 dos últimos 17 compromissos do Vasco na temporada.