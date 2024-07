Pedro Martins tem primeiro dia no Botafogo: ‘Mentalidade vencedora’

Novo executivo de futebol se apresenta aos jogadores e tem reunião com outros diretores do clube no Espaço Lonier

Novo Diretor de Futebol do Botafogo, Pedro Martins se apresentou ao clube nesta segunda-feira (29), no CT Lonier. O ex-Vasco, aliás, conheceu as instalações da SAF alvinegra, conversou com atletas, comissão técnica e acompanhou as atividades do dia às vésperas do duelo com o Bahia, pela Copa do Brasil.

“A hora que eu recebi a ligação das lideranças do clube, no papo que tive com Thairo (CEO), Alessandro (Diretor de Gestão Esportiva) e com o John (Textor), ficou muito claro o nível de organização do Botafogo e principalmente a ambição. A ambição está muito bem estabelecida, é um clube que está pensando muito grande e que quer ter um projeto com a mentalidade vencedora. Isso se constrói ano a ano, passo a passo”, disse, à “Botafogo TV”.