Pedro, do Flamengo, é o atual artilheiro no futebol mundial no ano

Atacante do Flamengo marcou 28 gols nesta temporada. Ele tem mais gols em 2024 do que jogadores como Mbappé, Kane, Haaland

Pedro, atacante do Flamengo, tem o que comemorar: ele é o atual artilheiro do futebol mundial nesta temporada. O jogador já marcou 28 gols em jogos oficias neste ano pelo Rubro-negro e está isolado na artilharia, à frente de jogadores como Mbappé, Harry Kane e Haaland, maiores goleadores do mundo.

Os números são do SofascoreBrasil. Durante uma entrevista à FlaTV na tarde desta segunda-feira (29), o atacante surpreendeu-se com a informação. Disse, inclusive, que ficou sabendo sobre durante a conversa.

“Te falar que essa aí eu soube agora”, disse Pedro.