Patrick volta a jogar mas segue com futuro indefinido no Santos

O meia Patrick voltou a atuar com a camisa do Santos, durante o empate em 1 a 1 com o CRB, no estádio Rei Pelé, neste domingo (28), pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogador entrou na reta final da partida e pouco conseguiu fazer. Contudo, mesmo voltando a ser uma opção para Fábio Carille, ele segue com o futuro indefinido na Vila Belmiro.

Patrick ficou fora da lista de relacionados contra Chapecoense, Ceará e Ituano, e voltou a figurar na lista contra o Vila Nova, mas não saiu do banco. Já contra o CRB atuou por pouco mais de 20 minutos, não finalizou, tendo trocado oito passes, dois deles incompletos. Contudo, a estatística que mais chama a atenção é que ele não conseguiu completar uma partida com a camisa do Peixe. Sua partida mais duradoura foi contra a Ponte Preta, quando atuou por 50 minutos.