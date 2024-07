Palmeiras deve ter Murilo de volta contra o Flamengo. Estêvão é dúvida

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a partida, o técnico Abel Ferreira espera poder contar com força máxima e, para isso, deseja ter o retorno do zagueiro Murilo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O defensor evoluiu no tratamento do seu entorse no tornozelo direito e iniciou sua transição física. Assim, existe uma expectativa que ele tenha condições de atuar contra o Flamengo. Na reapresentação do elenco no domingo (28), ele participou da primeira parte do treino junto aos companheiros, mas depois saiu para fazer uma atividade supervisionada.