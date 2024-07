Marcos Antônio é registrado no BID e pode estrear pelo São Paulo

O volante Marcos Antônio está registrado no BID e pode fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. O jogador já vem treinando com o restante dos companheiros há alguns dias e agora deve estar na lista de relacionados para o duelo contra o Goiás, nesta terça-feira (30), no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Contudo, ainda não se sabe se ele será titular. Isso porque , o volante não entra em campo desde 24 de abril, quando jogou pelo PAOK na Liga Grega. Desde então, vem cuidando de sua forma por conta própria. Além disso, ele ainda precisa se adaptar ao esquema tático de Luis Zubeldía.