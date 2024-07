Manchester City x Barcelona: escalações e onde assistir

Mais um duelo de gigantes na pré-temporada do futebol europeu. Manchester City e Barcelona se enfrentam, nesta terça-feira (31), às 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para as competições oficiais de 2024/25.

Como chega o Manchester City

A pré-temporada não está nada fácil para o City. Isto porque o time comandado pelo técnico Pep Guardiola vem de duas derrotas seguidas nos últimos dois amistosos disputados neste período de preparação. A primeira derrota aconteceu diante do Celtic, enquanto a segunda foi para o Milan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, os resultados negativos aconteceram enquanto o City esteve com uma escalação bem alternativa, dando oportunidade para muitos jovens atletas. Dessa maneira, a tendência é que o time entre em campo com mais jogadores considerados titulares nesta terça-feira.