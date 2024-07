Kroos acena com chance de empreender no futebol com amigos do Real Madrid

O volante Toni Kroos, ex-Real Madrid, que se aposentou recentemente, analisa a possibilidade de seguir no futebol. Afinal, umas das opções que o alemão estuda é empreender no esporte, inclusive, ao lado de ex-companheiros dos Galácticos, os zagueiros Alaba e Rüdiger. O alvo de possível investimento deles é a Icon League. Ele já está presente no projeto e tenta convencer os amigos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Trata-se de uma competição alternativa de futsal que começará em setembro. Aliás, o torneio inspira-se na Kings League, que tem o ex-zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, como proprietário. Assim, o campeonato reunirá famosos produtores de conteúdo na internet e estrelas de futebol em partidas mais rápidas. Assim como uma variedade de modalidades do esporte.