Justiça nega pedido de liminar da Caixa sobre leilão de terreno do Gasômetro

A Justiça Federal negou, nesta segunda-feira (29), pedido de liminar por parte da Caixa Econômica Federal, que visava cancelar o leilão do terreno do Gasômetro, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro e pretendido pelo Flamengo. Assim, o leilão segue marcado para quarta-feira (31), na Prefeitura do Rio, na Cidade Nova.

Dona do terreno do Gasômetro, a Caixa queria impedir o leilão – sem êxito, porém, já que o pedido foi negado pelo juiz Carlos Ferreira de Aguiar, da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O Flamengo surge como um dos favoritos a efetuar a compra do local para construir seu estádio próprio.

