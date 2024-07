Jogos Olímpicos: surfe terá duelo brasileiro; Bia Ferreira confirma favoritismo no boxe

Gabriel Medina avança com maior nota da história olímpica e disputará bateria com João Chianca. Boxeadora baiana supera americana em Paris 2024. Crédito: Jogada 10

O terceiro dia oficial de Jogos Olímpicos terminou sem medalhas para o Brasil, mas com uma vitória da candidata ao ouro no boxe Beatriz Ferreira. A pugilista da categoria até 60 kg estreou sem sustos diante da norte-americana Jajaira Gonzalez e chegou a 25 lutas de invencibilidade. No entanto, no masculino Abner Teixeira, medalha de bronze em Tóquio-2020, caiu para o equatoriano Gerlon Congo na categoria acima de 92 kg. No surfe masculino, o Brasil assegurou vaga nas semifinais. Isso porque Gabriel Medina e João Chianca avançaram em Teahupo’o, no ilha do Taiti, e irão disputar uma das baterias das quartas. Já o bicampeão mundial Filipe Toledo amargou eliminação para o japonês Reo Inaba. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além de se classificar, Medina entrou para a história ao tirar a nota mais alta da história do surfe olímpico – modalidade que entrou na programação na edição passada, em Tóquio. O tricampeão mundial recebeu 9,90 na primeira avaliação ao pegar uma onda espetacular, ao sair de um turbo.

Ficaram no quase… Quem passou muito perto do pódio foi Rafaela Silva. Medalha de ouro em 2016, a judoca perdeu a disputa do bronze da categoria até 57 kg para a japonesa Haruka Funabuko após ser punida por um mergulho de cabeça no tatame – movimento considerado perigoso e que desde janeiro de 2022 é considerado uma infração. Outro medalhista olímpico que não conseguiu repetir a dose foi Kelvin Hoefler. Medalha de prata em Tóquio-2020 no skate street, o atleta avançou para a final da categoria novamente, mas terminou em sexto lugar. Vôlei e tênis nos Jogos Olímpicos A segunda-feira (29/7) teve ainda uma estreia tranquila da Seleção Brasileira de vôlei feminino. As comandadas de José Roberto Guimarães fizeram 3 sets a 0 no Quênia. Ademais, no badminton o país registrou um feito inédito: a piauiense Juliana Viana superou Yan Happy Lo Sin, de Hong Kong, e obteve a primeira vitória brasileira na história da modalidade em Jogos Olímpicos.