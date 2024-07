Jogos Olímpicos: foto de Gabriel Medina após onda histórica viraliza

Um momento histórico de Gabriel Medina foi eternizado em uma foto nos Jogos Olímpicos de Paris. Durante a vitória sobre Kanoa Igarashi nesta segunda-feira (29), o brasileiro surfou um tubo perfeito e voou para comemorar o feito. A imagem viralizou graças ao fotógrafo Jerome Brouillet.

Gabriel Medina e mais um registro monumental em Teahupoo – Foto: AFP via Getty Images

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No registro, o surfista brasileiro aparece a alguns metros acima da água, o que causa a impressão de um voo. O ângulo da prancha, que está surpreendentemente paralela ao seu corpo, causa ainda mais impacto na imagem. A repercussão logo após a divulgação da foto foi imediata, com Medina e o fotógrafo entrando nos assuntos do momento no X (antigo Twitter).