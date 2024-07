Jô, ex-Atlético e Corinthians, negocia rescisão com o Amazonas FC

O atacante Jô está próximo de deixar o Amazonas FC. O clube negocia uma rescisão de forma amigável com o jogador, que não tem participado das atividades com os demais atletas. Assim, sua última partida ocorreu contra o América-MG, pela 16ª rodada da Série B do brasileiro, quando saiu do banco de reservas no segundo tempo e atuou por 21 minutos.

O presidente do Amazonas afirma que o atacante alega problemas pessoais. A informação é da jornalista Larissa Balieiro. Contudo, Jô não foi relacionado para o duelo contra o Guarani, na última quarta-feira (24).

Números de Jô negocia atuando pelo Amazonas FC

Jô chegou ao clube no início da temporada de 2024, depois que saiu de sua aposentadoria. No Amazonas, o atacante fez seis gols e contribuiu com uma assistência.