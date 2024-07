Gallardo está na Argentina para negociar retorno ao River Plate

O Plano A do River Plate para substituir o técnico Martín Demichelis , sem sombra de dúvida, é Marcelo Gallardo. O nome mais vitorioso da história riverista está em solo argentino e vai se reunir presencialmente nesta semana com a diretoria do clube para tratar de um possível retorno.

Nesse encontro, haverá a apresentação da proposta formal e também dos termos que Gallardo pretende colocar no acordo para a viabilização do acordo. Nesse sentido, existe otimismo por parte do River Plate tanto na alta cúpula como também por parte dos torcedores do Millonario.

Apesar do tom de confiança nas conversas com Marcelo Gallardo, o River trabalha com uma segunda opção para o cargo. Opção essa, aliás, que é bastante conhecida do público brasileiro. Isso porque o nome é de Eduardo Coudet, figura que deixou, recentemente, o comando do Internacional.

Além das duas passagens pelo Colorado e também na direção do Atlético-MG, Coudet tem identificação com a representação de Buenos Aires dos tempos de atleta. Foram duas passagens, entre 2000 e 2004, onde fez 179 com a camisa riverista.