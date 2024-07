Fluminense vai dosar elenco na luta contra o Z4 no Brasileiro e nas Copas

Rio de Janeiro, Brasil - 10/07/2024 - CT Carlos Castilho - Fluminense treina esta manhã no CTCC. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Lucas Mercon

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense agora terá que focar nas outras duas competições: Copa do Brasil e Libertadores. Desta maneira, o Tricolor terá que poupar em algumas ocasiões, mas a situação na competição nacional pressiona o elenco. O Fluminense continua na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 19ª colocação, mas em posição menos desconfortável do que a vista em rodadas anteriores. Hoje, o Tricolor tem apenas um ponto a menos que o Grêmio, o primeiro clube fora da zona da degola. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Todo mundo vai sofrer neste mês, principalmente os que estão jogando as três competições. Tem que saber dosar e entender as prioridades, não abrir mão delas. Mas também não abrir mão das outras (competições), porque acredito que os jogadores que não estão jogando e vão entrar em determinados momentos vão estar preparados para isso”, opinou Mano Menezes.

Fluminense em agosto: 01/08: Juventude x Fluminense – Copa do Brasil

04/08: Fluminense x Bahia – Brasileiro

07/08 – Fluminense x Juventude – Copa do Brasil

10/08: Vasco x Fluminense – Brasileiro

13/08 Grêmio x Fluminense – Libertadores

17/08: Fluminense x Corinthians – Brasileiro

20/08: Fluminense x Grêmio – Libertadores

24/08: Atlético-MG x Fluminense – Brasileiro A Copa do Brasil pode ser a escolha do Fluminense para “deixar de lado”. Mesmo com a premiação milionária que o título traz, a diretoria entende que ficar na Série A e buscar o bicampeonato da Libertadores são mais importantes.