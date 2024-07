Fluminense realiza Assembleia Geral para criar empresa que vai gerir Maracanã

Sócios do Tricolor votam sim ou não, de 9h a 18h nesta segunda, nas Laranjeiras. para a criação da Fla-Flu Serviços

O Fluminense realiza, nesta segunda-feira (29), de 9h às 18h, no Salão Nobre de sua sede, em Laranjeiras, uma Assembleia Geral Extraordinária. Ela pretende formalizar a criação da nova empresa que fará a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Assim, a votação acontece por maioria simples com a soma dos votos válidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, o sócio precisará apresentar um documento oficial de identidade com foto. Eles precisam ter mais de um ano ininterrupto e completo de associação aos quadros do clube até o dia 24 de junho de 2024 e estar em dia com suas mensalidades até o dia da Assembleia Geral.