Flamengo x São Paulo (sub-20): onde assistir e escalações

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (30), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 18h30 (de Brasília). Dez pontos separam as equipes na classificação. O Rubro-Negro, com 25, é o sexto colocado. Se vencer, cola nos líderes. Já o Tricolor, com 15, é o 14°.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.