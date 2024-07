Estêvão tem lesão confirmada e preocupa o Palmeiras

Atacante foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo e deve perder duelo de ida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O Palmeiras informou que o atacante Estêvão teve diagnosticado um novo entorse no tornozelo esquerdo. Ele se machucou na derrota do Verdão para o Vitória por 2 a 0, no Allianz Parque, no último sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, o Verdão não divulgou um prazo para o retorno do atacante. Contudo, é praticamente certo que ele não viaja para o Rio de Janeiro para encarar o Flamengo, nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelo duelo de ida da Copa do Brasil. Dudu deve seguir no time titular e substituir o camisa 41. O técnico Abel Ferreira já havia mostrado preocupação em perder sua joia.